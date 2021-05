Cyclone Tauktae, Weather Forecast Today Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज बुधवार को चक्रवाती तूफान तौकते से बुरी तरह प्रभावित जिलों और केंद्र शासित प्रदेश दीव में भीषण तबाही के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए गुजरात पहुंचे. यहां पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Gujarat CM vijay Rupani) ने तूफान से बुरी तरह प्रभावित तीन जिलों भावनगर, अमरेली, गिर-सोमनाथ और केंद्र शासित प्रदेश दीव का हवाई मार्ग से स्थिति का जायजा लिया. Also Read - Vijay Rupani Video: कोरोना पॉजिटिव निकले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, कल चक्कर खाकर गिरे थे

पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं. उन्होंने कहा कि चक्रवात तौकते के मद्देनजर स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात और दीव के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया. केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है. Also Read - Gujarat Road Accident: दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत, 16 घायल, PM-CM ने जताया दुख

यहां देखें ट्वीट- Also Read - मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, ‘वायु’ से खतरा नहीं है, अपने-अपने घरों को लौट सकते हैं लोग

Undertook an aerial survey over parts of Gujarat and Diu to assess the situation in the wake of Cyclone Tauktae. Central Government is working closely with all the states affected by the cyclone. pic.twitter.com/wGgM6sl8Ln

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2021