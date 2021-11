अहमदाबाद: गुजरात प्रशासनिक सेवा के डिप्‍टी कलेक्‍टर को एक महिला अफसर से निजी रिश्‍तों की फोटो और वीडियो से ब्‍लैकमेल करने और उसका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 28 साल के डिप्‍टी की महिला से तब दोस्‍ती हुई थी, जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे और मित्र बन गए थे. आरोपी डिप्‍टी ने पीड़िता को फोन व मैसेज करने के लिए 9 अलग-अलग नंबरों का इस्तेमाल किया.Also Read - गुजरात के गांधीनगर में बड़ा हादसा, टैंक की सफाई के दौरान पांच मजदूरों की मौत

अहमदाबाद की साइबर अपराध शाखा ने मंगलवार को 28 साल के एक उपजिलाधिकारी को एक महिला सरकारी अधिकारी को उनकी निजी तस्वीरों और वीडियो की मदद से ब्लैकमेल करने तथा उनका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उपजिलाधिकारी ने ये तस्वीरें और वीडियो उस समय तैयार की थीं, जब वे दोनों एक साथ काम कर रहे थे और मित्र बन गए थे.

पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) अमित वसावा ने कहा कि महिला अधिकारी ने अरावली जिले में उपजिलाधिकारी के रूप में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी मयंक पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस उपायुक्त ने कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी पीड़िता पर संबंध बनाए रखने के लिए दबाव बना रहा था और जब महिला ने इनकार कर दिया तो पटेल तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके परेशान करने लगा. पटेल को आईपीसी की धारा 354-डी (पीछा करना), 500 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी) सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

वसावा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ निजता भंग करने और पीड़िता और उसके रिश्तेदारों को अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. आरोपी ने पीड़िता को फोन व मैसेज करने के लिए 9 अलग-अलग नंबरों का इस्तेेमाल किया.