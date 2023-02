Earthquake: गुजरात में भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई तीव्रता

Earthquake: गुजरात में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किये गए. रिएक्टर पैमाने पर भूकंप (Gujarat Earthquake) की तीव्रता 4.3 मापी गई है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center For Seismology) की तरफ से बताया गया कि भूकंप के झटके दोपहर तीन बजकर 21 मिनट पर आए. भूकंप का केंद्र राजकोट से 270 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पश्चिम में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था.

Earthquake of Magnitude 4.3 occurred on Feb 26 2023, 15:21:12 IST, Lat: 24.61 & Long: 69.96, Depth: 10 Km ,Location: 270km NNW of Rajkot, Gujarat: National Center for Seismology pic.twitter.com/GUNgkJFVG7 — ANI (@ANI) February 26, 2023