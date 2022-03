Election Results 2022: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं. पीएम मोदी के अहमदाबाद पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक भाजपा का मेगा रोड शो किया जा रहा है.Also Read - Manipur Election Results 2022: पहली बार दिखी आधी आबादी की धमक, विधानसभा के लिए सबसे अधिक 5 महिलाएं चुनी गईं

#WATCH | PM Modi shows victory sign as he greets the crowd during roadshow in Ahmedabad, post BJP's win in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa. pic.twitter.com/ITcaNnXF4g — ANI (@ANI) March 11, 2022



आठ किलोमीटर लंबे रोड पर हो रहे पीएम के मेगा रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है. पीएम मोदी का काफिला बढ़ता जा रहा है. पांच राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में चार राज्य में मिली जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं. पीएम मोदी के रोडशो में जय श्रीराम और भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं.

#WATCH | PM Modi greets people with victory sign during a roadshow in Ahmedabad, after BJP's win in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa. pic.twitter.com/bHOLCJK8Q4 — ANI (@ANI) March 11, 2022

कहा जा रहा है कि चार राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद भाजपा की नजर अब गुजरात पर है. जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. पीएम मोदी के आज के रोड शो में आज 4 लाख लोग जुटे हैं.

#WATCH | 'Jai Shree Ram, Bharat Mata Ki Jai' being chanted at PM Modi's roadshow in Ahmedabad, post BJP's win in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa. pic.twitter.com/aq2SbqbjnZ — ANI (@ANI) March 11, 2022

जानकारी के मुताबिक, 10 बजे से पीएम का रोड शो शुरू हुआ और पीएम के काफिले ने एक घंटे में 9 किलोमीटर का फासला तय किया है और सुबह 11.15 बजे गांधीनगर में मौजूद बीजेपी राज्य मुख्यालय कमलम पहुंचा. बीजेपी ने दावा किया है कि पीएम के इस रोड शो में चार लाख लोग जुटेंगे.