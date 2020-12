a video went viral showing hundreds dancing at the engagement ceremony of Ex-BJP Minister Kanti Gamit’s granddaughter at Doswada village in Tapi district: ये वायरल वीडियो है गुजरात के एक पूर्व मंत्री की पोती के इंगेजमेंट सेरेमनी का, जो खबरों की सुर्खियां बना हुआ है. कोरोना काल के इस दौर में इस वीडियो में सैकड़ों लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मामला बढ़ने पर पर पूर्व मंत्री ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है. Also Read - Indian Railways ने शुरू किया zero based timetable: बढ़ जाएगी ट्रेनों की स्पीड, होगा करोड़ों का मुनाफा, जानिए कैसे..

गुजरात के पूर्व मंत्री (Ex-Gujarat Minister) कांति गामित (Kanti Gamit) ने कहा, मैंने गलती मानते हुए क्षमा मांगता हूं. हमने तुलसी विवाह और अपनी पोती (granddaughter) का इंगेजमेंट सेरेमनी एक साथ आयोजित किया था, लेकिन हमने व्‍यक्‍तिगत तौर पर किसी को आमंत्र‍ित नहीं किया था. हमने 2000 लोगों के लिए खाना तैयार करवाया और डांस भी आयोजित किया था. किसी ने वीडियो बनाया और यह वायरल हो गया.

बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे कांति गामित की पोती की इंगेजमेंट सेरेमनी का आयोजन तापी जिले Tapi district के डोसवाडा गांव Doswada village में बीते 30 नवंबर को किया गया था.

गुजरात पुलिस का कहना है कि उन्होंने आयोजकों के खिलाफ COVID19 मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए कार्रवाई की है. मामले के मुताबिक एक वीडियो के वायरल होने के बाद तापसी जिले के दोसवाड़ा गांव में पूर्व भाजपा मंत्री कांति गामित की पोती के सगाई समारोह में सैकड़ों नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं.