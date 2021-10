सूरत : गुजरात में सूरत के उपनगरीय इलाके कडोदरा के वारेली में सोमवार सुबह एक भीषण आग लग गई. एक पैकेजिंग फैक्टरी में लगी इस आग में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 लोगों को बचा लिया गया है. बारदोली डिवीजन के डिप्टी एसपी रूपल सोलंकी ने यह जानकारी दी.Also Read - रामजन्मभूमि की तीर्थयात्रा करने वाले आदिवासियों को देंगे पांच हजार रुपये देगी गुजरात सरकार, पर्यटन मंत्री मोदी ने किया ऐलान

Surat | Two persons dead, 125 people rescued after a fire broke out at a packaging factory in Vareli, Kadodara early morning today: Rupal Solanki, DySP, Bardoli Division#Gujarat pic.twitter.com/8Z9NXinYn4

— ANI (@ANI) October 18, 2021