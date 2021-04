Fire In Ahmedabad School: अहमदाबाद के कृष्णानगर इलाके में स्थित अंकुर स्कूल में भीषण आग लग गई है, जिसे बुझाने में दमकल की 10 गाड़ियां लगी हैं. आग की लपटें आसमान को छू रही थीं. पूरा इलाका धुएं से भर गया था. इस भीषण आग में 4 बच्चों के फंसेहोने की खबर है, जिसमें से दो बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया है. दमकल वि भाग गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं. स्कूल की बिल्डिंग से आग की तेज लपटें उठ रही हैं. Also Read - US Capitol Lockdown: अमेरिकी संसद के बाहर कार ने पुलिस अधिकारियों को मारी टक्कर, यूएस कैपिटॉल में लगा लॉकडाउन

इस वीडियो में उठ रहा धुंआ और आग की लपटें स्पष्ट देखी जा सकती हैं.

आश्चर्य की बात ये है कि कोरोना की वजह से अभी राज्य के फिलहाल सभी स्कूल बंद किए गए हैं तो फिर बच्चे वहां कैसे पहुंचे हैं. जांच की जा रही है. स्कूल में आग कैसे लगी है इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है.

जानकारी के मुताबिक लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल कूलिंग प्रॉसेस चल रहा है. स्कूल की बिल्डिंग में आग की तेज लपटें उठ रही थीं. दमकल विभाग (Fire Brigade on Spot) आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटा रहा तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका.