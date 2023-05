पहली बार इतने गरीब घर से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, PM मोदी ने करोड़ों लोगों को सिलेंडर, शौचालय दिया: अमित शाह

Hindi Gujarat

पहली बार इतने गरीब घर से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, PM मोदी ने करोड़ों लोगों को सिलेंडर, शौचालय दिया: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- पीएम मोदी ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर गैस सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ लोगों के घर शौचालय दिया, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दीं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को अहमदाबाद में आयोजित मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित किया .

Amit Shah, Amit Shah in Gujarat, Ahmedabad: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज रविवार को कहा है कि पहली बार इतने गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री (Prime Minister of the country) बना है. पीएम मोदी ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर गैस सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ लोगों के घर शौचालय दिया है.

अहमदाबाद में आयोजित मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, पीएम मोदी ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर गैस सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ लोगों के घर शौचालय दिया, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दी. 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम किया.

पहली बार इतने गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। PM मोदी ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर गैस सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ लोगों के घर शौचालय दिया, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दी। 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से प्रति… pic.twitter.com/NrkJernpVZ — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 21, 2023

मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है. यह भाजपा है, जो उनके लिए काम कर रही है. कांग्रेस ने 56 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन उन्हें (ओबीसी समुदाय) विकसित नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में उनके लिए काम किया. पीएम एक गरीब से आते हैं. इसलिए वह गरीबों का दर्द समझते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को गुजरात के परमेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की. केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) की 320 नई बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. शाह ने अहमदाबाद में अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया.

शाह दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं जो शनिवार से शुरू हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को गुजरात के द्वारका स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की. उन्होंने ‘भूमि पूजन’ के लिए शनिवार को गुजरात के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का भी दौरा किया था और संस्था की आधारशिला रखी. उन्होंने गांधीनगर में 400 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah inaugurates the biological testing laboratory of Amul in Gandhinagar pic.twitter.com/N92hkVjMu9 — ANI (@ANI) May 21, 2023

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “यह भाजपा की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है. हम उन परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं, जिनका हम शिलान्यास करते हैं. लोग अब इस बात के अभ्यस्त हो चुके हैं कि सरकार अपने दम पर विकास कार्य कर रही है. जैसा कि अभी उन्हें किसी भी तरह के विकास कार्य की शिकायत या अनुरोध करने की जरूरत नहीं है.

अमित शाह ने कहा, गांधीनगर के विधायकों ने फैसला किया है कि वे महीने के रविवार को समाज में जाएंगे और घरों से खिलौने इकट्ठा करेंगे और इन खिलौनों को गरीब बच्चों और यहां तक कि आंगनवाड़ी में भी वितरित करेंगे. मैं भी एक-एक घंटे के लिए ऐसा ही करूंगा, जब भी मैं यहां गांधीनगर में हूं. मैं गांधीनगर के लोगों से ‘टॉय बैंक’ की इस अवधारणा का समर्थन करने की अपील करता हूं.,”

यह कार्यक्रम गांधीनगर महानगरपालिका द्वारा आयोजित किया गया था और परियोजना गांधीनगर सिविल अस्पताल के सभागार हॉल में आयोजित की गई थी. इस कार्यक्रम में सेक्टर 21 स्थित जिला शॉपिंग सेंटर में 11 करोड़ की लागत से निर्मित 1700 दोपहिया वाहनों और 14 अन्य वाहनों के लिए पार्किंग का उद्घाटन किया गया.

नगर निगम क्षेत्र में सेक्टर 11,17,21 व 22 की सड़कों को 25 करोड़ की लागत से फोरलेन व फुटपाथ व बरसात के पानी की निकासी के लिए वाटर डिश चैनल बनाए गए हैं. 865kw सोलर सिस्टम, 645kw सोलर रूफटॉप, और 220 kW सोलर ट्री जो विभिन्न स्थानों पर 25 से 30 साल तक काम कर सकता है, का भी उद्घाटन किया गया, जिसकी कुल लागत 6.45 करोड़ थी.

केंद्रीय गृह मंत्री ने यातायात की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे गेट मुक्त गुजरात अभियान के तहत 58.17 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास भी किया. गांव में 12.45 करोड़ की लागत से वावोल में झील का विकास. 1.09 करोड़ की लागत से सैक्टर 2, 24 एवं 29 में औषधालयों का जीर्णोद्धार एवं नवीन निर्माण. नवीन सम्मिलित क्षेत्र में काखेजा, पेठापुर में 4.52 करोड़ की लागत से श्मशान घाट में उन्नत सुविधा का निर्माण.

मनपा में करीब 180 कर्मचारियों पर 28 करोड़ की लागत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर की योजना का भी शिलान्यास किया गया, जिससे अधिकारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. 3.88 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 30 और बोरिज गांव में उद्यान का जीर्णोद्धार.

सेक्टर 25 एवं 28 में 3.36 करोड़ की लागत से उद्यानों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया गया, सेक्टर 26 में 1.37 करोड़ की लागत से उद्यान के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया. सेक्टर-1, 3, 21 व 23 में 5.74 करोड़ रुपये की लागत से उद्यानों के जीर्णोद्धार का भी शिलान्यास किया गया.

21.35 करोड़ रुपए की लागत से चरेड़ी में जल वितरण केन्द्र. ढोड़कुवा गांव में 3.40 करोड़ रुपए की लागत से सड़क व पेयजल पाइप लाइन का कार्य किया जायेगा. विभिन्न सेक्टरों में कंपाउंड वॉल का कार्य 4 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. धारा 26 में 82 करोड़ की लागत से स्टॉर्मवाटर लाइन बिछाई जाएगी. (ANI)

