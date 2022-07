Flood in Gujarat and Maharashtra: महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गुजरात में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. अहमदाबाद में स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं. राज्य में एनडीआरएफ की 13 और Gujarat Flood एसडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात किया गया है. अहमदाबाद समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जलभराव देखा जा रहा है. निचले इलाकों में पानी भर गया है. तीन हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. छोटा उदयपुर में 400, नवसारी में 550 और वलसाड में करीब 450 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.Also Read - Gujarat Weather Update: गुजरात में सड़कों पर दिख रहा आफत का सैलाब, भारी बारिश की है चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, छोटा उदयपुर, डांग, वलसाड, नर्मदा, पंचमहाल और नवसारी में भारी बारिश हुई है. यहां कई जगहों पर सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं. गुजरात में बारिश से छोटा उदयपुर में पुल का एक हिस्सा गिर गया.

Gujarat | Due to flash floods and continuous heavy rainfall, the bridge on the road connecting Panchol and Kumbhiya villages in Tapi district was washed away (10.07) pic.twitter.com/n9m9lBJbay

— ANI (@ANI) July 11, 2022