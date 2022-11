गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव; जानें वजह

Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. इनके अलावा कई और बड़े नाम हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है.

Vijay Rupani Nitin Patel

Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सरगर्मी बढ़ गई हैं. राज्य में दो चरण में चुनाव होने हैं. चुनाव के ऐलान के बाद पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही है. कुछ पार्टियों ने तो कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) में भी टिकट को लेकर बैठकों का दौर जारी है. इन सबके बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. इन दोनों नेताओं के अलावा कई और बड़े नाम सामने आए हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है.

I worked as CM for 5 yrs with everyone’s cooperation. In these polls, responsibility should be given to new workers. I won’t contest the poll, I sent letter to seniors & conveyed it to Delhi. We’ll work to make chosen candidate win: Ex-Guj CM Vijay Rupani #GujaratElections2022 pic.twitter.com/buH88hZje8 — ANI (@ANI) November 9, 2022

#GujaratElections2022 | I will not fight Assembly elections & have expressed it to senior leader of party. I’ve decided other workers should get opportunity. I’ve fought the elections 9 times till now. I express my gratitude to the party: Senior BJP MLA Bhupendrasinh Chudasama pic.twitter.com/FlUAUdmy3A — ANI (@ANI) November 9, 2022

गांधीनगर में पत्रकारों से बता करते हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, ‘इस बार चुनाव में नए लोगों, कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी देनी चाहिए. मैं चुनाव नहीं लडूंगा ऐसा पत्र दिल्ली को लिखकर बताया है. केंद्रीय चुनाव समिति जिन भी प्रत्याशियों का चुनाव करेगी, उनको जिताने का प्रयत्न करेंगे.

वहीं, विधायक भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने भी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगा और मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेता को बता दिया है. मैंने तय किया है कि अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए. मैं अब तक 9 बार चुनाव लड़ चुका हूं. मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं.

I’m MLA of Vatva Assembly seat. I’ve been given a great opportunity by party to work as an MLA four times and also as a minister in the state cabinet. I do not voluntarily wish to contest in the next assembly elections 2022: Pradipsinh Jadeja, BJP#GujaratElections (File pic) pic.twitter.com/4z3JFeOECD — ANI (@ANI) November 9, 2022

इसके अलावा बीजेपी विधायक प्रदीप सिंह जडेजा ने भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. जडेजा ने कहा, ‘मैं वटवा विधानसभा सीट का विधायक हूं. मुझे पार्टी द्वारा चार बार विधायक और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने का एक बड़ा अवसर दिया गया है. मैं स्वेच्छा से अगला विधानसभा चुनाव 2022 में नहीं लड़ना चाहता. पार्टी द्वारा मुझे जो काम सौंपा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में सहर्ष स्वीकार करूंगा.