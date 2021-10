Gandhinagar Municipal Corporation Election Results: गुजरात की राजधानी गांधीनगर की महानगर पालिका के लिए 3 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद आज सुबह वोटो की गिनती हुई. यहां मुख्य मुकाबला भाजपा-कांग्रेस-आम आदमी पार्टी के बीच रहा. गुजरात के गांधीनगर निकाय चुनाव में सभी 44 सीटों के लिए काउंटिंग दोपहर बाद पूरी हो चुकी है और इसमें भाजपा ने 44 सीटों में से 40 सीटों पर बड़ी जीत मिली है. वहीं कांग्रेस को कुल तीन सीटों पर जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को महज एक सीट ही मिली है.Also Read - Gujarat: 16 candidate of congress defeated by less than 3000 votes | गुजरातः करीबी मुकाबले में पिछड़ी कांग्रेस, 3 हजार से कम वोट से हारे 16 कैंडिडेट्स

सुबह से शुरू हुई वोटों की गिनती में 11 बजे तक 44 सीट में से 20 सीटों के रुझान सामने आए थे जिसमें से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, जबकि 6 सीट पर कांग्रेस तथा 4 सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे. दोपहर बाद भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है. Also Read - Exit poll failed to tell difference victory in gujarat | गुजरात चुनाव में नाकाम साबित हुए एग्जिट पोल

जीत मिलने के बाद भाजपा खेमें में जश्न का माहौल है. भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है. गांधीनगर की निवर्तमान महापौर रीटा पटेल ने कहा कि भाजपा ने विकास के नाम पर वोट मांगा और जनता का साथ हमेशा भाजपा के साथ रहा है. Also Read - LIVE: Gujarat election results live updates | गुजरात चुनाव का पल पल का अपडेट, यहां देखिए लाइव नतीजे

#WATCH | Gujarat: BJP workers & supporters were seen celebrating as the party leads in Gandhinagar Municipal Corporation elections pic.twitter.com/rsF3TStjJW — ANI (@ANI) October 5, 2021

3 अक्टूबर रविवार को हुआ था मतदान

महानगरपालिका के लिए 3 अक्टूबर रविवार को मतदान हुआ था. वर्ष 2016 के अनुपात में इस बार करीब 5 फ़ीसदी अधिक रहा. 11 वार्ड की 40 सीटों के लिए 161 प्रत्याशी मैदान में थे. गांधीनगर महानगर पालिका का चुनाव हर बार दिलचस्प होता है. पिछले चार बार हुए चुनाव में भाजपा को यहां बहुमत नहीं मिला लेकिन हर बार महापौर भाजपा का ही चुना जाता है.

भाजपा और कांग्रेस ने सभी 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जहां सभी 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वहीं आप ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. मैदान में अन्य उम्मीदवारों में बसपा के 14, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दो, अन्य दलों के छह और 11 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे.