Gandhinagar Municipal Corporation Election Results: गुजरात की राजधानी गांधीनगर की महानगर पालिका के लिए 3 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद आज सुबह से वोटो की गिनती जारी है. यहां मुख्य मुकाबला भाजपा-कांग्रेस-आम आदमी पार्टी के बीच है. अबतक की वोटों की गिनती में वार्ड नंबर 11 में 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी बढ़त बना रखी है. लगभग 20 सीटों के रुझान में भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

44 सीट में से 20 सीटों का रुझान सामने आ चुका है 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं जबकि 6 सीट पर कांग्रेस तथा 4 सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं.

वोटों की गिनती जारी है और बढ़त मिलने के बाद भाजपा खेमें में जश्न का माहौल है. भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है. गांधीनगर की निवर्तमान महापौर रीटा पटेल का कहना है कि गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी. भाजपा ने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं तथा जनता का साथ हमेशा भाजपा के साथ रहा है.

