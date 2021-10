Gandhinagar Nagar Nigam Elections: आज गांधीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए चुनाव है. इसके लिए वोटिंग चल रही है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी भी वोट डालने पहुंची. हीराबेन मोदी जैसे ही मतदान स्थल पर पहुंची, उन्हें बूथ के अन्दर ले जाया. उन्होंने वोट डाला.Also Read - Dubai Expo: दुबई एक्सपो में निवेशकों से बोले PM मोदी- 'भारत आइये, हमारी विकास गाथा का हिस्सा बनिए'

हीराबेन मोदी ने गांधीनगर के रायसेन गांव में जाकर वोट डाला. पीएम मोदी की माँ हीराबेन की उम्र करीब 100 साल है. उनका जन्म 1920 का बताया जाता है.

Gujarat: Heeraben Modi, the mother of PM Narendra Modi, casts vote in Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) elections at a polling centre in Raysan village in the city pic.twitter.com/KddJtXzg1X

— ANI (@ANI) October 3, 2021