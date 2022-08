गो फर्स्ट फ्लाइट G8911 आज गुरुवार को एक पक्षी के टकराने के बाद उसे वापस अहमदाबाद के लिए ही डायवर्ट करना पड़ा है.बर्ड हित होने से बड़ा हादसा हो सकता था, हालाकि, सतर्कता के चलते हादसा बाल- बाल बच गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी है.Also Read - चंडीगढ़ की तर्ज पर यूपी के नोएडा में बनेगा पहला रॉक गार्डन, नाम होगा Waste to Wonder Park

न्यूज एजेंसी एनई ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के हवाले से कहा है, 4 अगस्त को अहमदाबाद से चंडीगढ़ जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट G8911 को पक्षी की चपेट में आने के बाद अहमदाबाद डायवर्ट किया गया है.

Go First flight G8911 operating on 4th August from Ahmedabad to Chandigarh diverted to Ahmedabad after bird hit: Directorate General of Civil Aviation (DGCA) pic.twitter.com/zVRG2evG8g

