गुजरात सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी! अब इस चीज के लिए मिलेगा ज्यादा मुआवजा- जानें पूरा फैसला

Gujarat News: टावर बेस क्षेत्र की गणना में अब चारों ओर अतिरिक्त एक-एक मीटर जोड़ा गया है. साथ ही 765 केवी लाइन में 625 वर्गमीटर के बजाय अब 729 वर्गमीटर का मुआवजा दिया जाएगा.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 4, 2026, 2:41 PM IST
Gujarat CM Bhupendra Patel
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल. (File Photo: ANI)

गुजरात सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों की जमीन पर बिजली टावर या बिजली लाइन लगाने के बदले पहले से अधिक मुआवजा दिया जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुआवजा जंत्री (सरकारी दर) के आधार पर नहीं बल्कि जमीन के मौजूदा बाजार भाव के दोगुने मूल्य के अनुसार मिलेगा. इससे किसानों को उनकी जमीन का बेहतर और उचित मूल्य मिल सकेगा. यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लिया गया है. कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल और ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिक वेकरिया ने किसानों और किसान संगठनों से चर्चा के बाद नई नीति को मंजूरी दी. सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा.

सरकार ने क्या किया बदलाव?

गुजरात सरकार ने बिजली टावर के लिए मिलने वाले मुआवजे के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है. पहले केवल टावर की नींव के वास्तविक क्षेत्र के हिसाब से मुआवजा मिलता था. नये फैसले के बाद अब टावर के चारों ओर एक-एक मीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़कर मुआवजा दिया जाएगा. उदाहरण के तौर पर 765 केवी बिजली लाइन के टावर के लिए पहले 625 वर्गमीटर के हिसाब से भुगतान होता था, जिसे अब बढ़ाकर 729 वर्गमीटर कर दिया गया है.

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अब कितना मिलेगा मुआवजा?

मुआवजे के भुगतान का तरीका भी बदला गया है. पहले किसानों को तीन किस्तों में भुगतान मिलता था. इसमें 40 प्रतिशत राशि नींव बनने के समय, 40 प्रतिशत टावर खड़ा होने पर और बाकी 20 प्रतिशत बिजली तार बिछाने के बाद दी जाती थी. अब यह पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी गई है. नई व्यवस्था के तहत किसानों को काम शुरू होने से पहले ही 100 प्रतिशत मुआवजा एकमुश्त दिया जाएगा. जमीन का सही बाजार मूल्य तय करने के लिए सरकार ‘मार्केट रेट कमेटी’ (एमआरसी) बनाएगी. इस समिति में जिला कलेक्टर, जमीन मालिकों के प्रतिनिधि, ट्रांसमिशन कंपनी के प्रतिनिधि, प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि और अधिकृत मार्केट वैल्यूअर शामिल होंगे. इससे मुआवजे की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी.

बिजली लाइन के राइट ऑफ वे (Right of Way) के लिए भी बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका क्षेत्रों में 45 प्रतिशत और महानगर पालिका क्षेत्रों में 60 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन किसानों ने पहले पुराने नियमों के अनुसार मुआवजा ले लिया है, लेकिन उनकी जमीन पर बिजली लाइन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी नई नीति का लाभ मिलेगा. सरकार का मानना है कि यह फैसला किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करेगा और उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा.

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