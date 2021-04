Gujarat, Remdesivir, Vadodara, Ahmedabad, Anand, covid-19, News: कोरोना महामारी में जहां लगभग अधिकांश लोग भयावह त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं, कुछ मानवा के खिलाफ इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि कानून की किताबों में इनके लिए सजा कम है. गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी संख्‍या मे जब्‍त हुए हैं और ऐसे ही नकली इंजेक्‍शन अहमदाबाद, आणंद और वडोदरा में बेच भी दिए हैं. नकली इंजेक्‍सनों को कालाबाजारी करके बेचे गए हैं. Also Read - Covid-19: भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी 31 मई तक बढ़ाई

वडोदरा पुलिस कमिश्‍नर शमशेर ने कहा, " क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया और कल वडोदरा में 5 लोगों को गिरफ्तार किया.

वडोदरा के पुलिस आयुक्त शमशेर सिंह ने कहा, "पुलिस ने 1,200 ऐसे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए हैं. उन्होंने अहमदाबाद में ऐसे 700 और आणंद और वडोदरा में 460 इंजेक्शन बेचे हैं."

Gujarat: During a probe regarding black-marketing of Remdesivir by a gang, Vadodara Police found that the gang was selling fake Remdesivir injections.

“They purchased antibiotic injections used in treatment of pneumonia & repackaged it as Remdesivir,” says CP Shamsher Singh. https://t.co/bElDv3UUve pic.twitter.com/Kb5NcyjDpw

