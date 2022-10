गुजरात में आज मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है. राज्य के वडोदरा शहर में वायु सेना स्टेशन दार्जीपुरा के पास ऑटोरिक्शा और ट्रेलर ट्रक की भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं.Also Read - Dussehra 2022: इस जगह होती है रावण की पूजा, घूंघट में प्रतिमा के सामने जाती हैं महिलाएं

Gujarat | 7 people dead, 7 injured in a collision between an autorickshaw and a trailer truck near Air Force Station Darjipura in Vadodara pic.twitter.com/G2WbGsRULN

— ANI (@ANI) October 4, 2022