Masjid In Vadodara Turned Into COVID-19 Facility: देश में कोरोना (Covid-19) का कहर जारी है. हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. लगभग हर जगह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच गुजरात के वडोदरा के एक मस्जिद ने मिसाल पेश की है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ‘अस्पताल में बेड की कमी को देखते हुए वडोदरा (Vadodara) के जहांगीरपुरा मस्जिद में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 50 बेड लगाये गए हैं. Also Read - VIDEO | कोरोना से बचाव के लिए हाथों को कितनी बार धोना है जरूरी? एक्सपर्ट से जानें यहां...

जहांगीरपुरा मस्जिद के ट्रस्टी इरफान शेख ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि यह रमजान का महीना है और इस महीने में हम पैगंबर मोहम्मद की सभी बातों का खास तौर से पालन करते हैं. पैगंबर मोहम्मद का कहना था कि हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए. Also Read - कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार: पीएम मोदी

इरफान शेख ने कहा, ‘बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इसकी वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की कमी हो रही है. इसे देखते हुए हमने यह तय किया है कि मस्जिद को कोरोना संक्रमण से इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाए. इस वक्त यहां 50 बेड का इंतजाम किया गया है.’ Also Read - कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते एम्स-दिल्ली की ओपीडी 22 अप्रैल से बंद होगी

बता दें कि गुजरात (Gujarat) में 1 अप्रैल के बाद से आने वाले लोगों को निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देना अनिवार्य है. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में लोग 2,59,170 कोरोना से संक्रमित (Covid Cases In India) हुए हैं. वही कोरोना संक्रमण से 1,761 लोगों की मौत हुई है. अबतक कुल 1,80,530 इतने लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1,31,08,582 लोगों का इलाज कर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

(इनपुट: ANI)