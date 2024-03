गुजरात के मोरबी मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Gujarat Morbi Accident: गुजरात के मोरबी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर बड़ा हादसा होने की खबर है. इस हादसे में गुजरात के निर्माणाधीन मोरबी कॉलेज का एक हिस्सा ढह गया. जिसके चलते कई लोग उसमें दब गए. घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स और बचाव दल मौके पर पहुंचे.अब तक 5 घायलों का रेस्क्यू किया गया है इनमें से एक कर्मचारी गंभीर रुप से घायल है. ये घटना शुक्रवार रात आठ बजे की है, जो नई इमारत की पहली मंजिल पर भराई के काम के दौरान हुई. आपको बता दें अभी कुछ ही समय पहले इस कॉलेज में पुल के टूटने से कई लोगों की जान गई थी.

हादसे में जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें मौके पर अस्पताल पहुंचाया गया. एक कर्मचारी मलबे में लंबे समय तक फंसा रहा, जिसे बचाने के लिए घंटो ऑपरेशन चलाया गया.

मोरबी के अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह जाडेजा कहते हैं, ‘लगभग 8 बजे, अग्निशमन स्टेशन पर एक कॉल आया कि एक नए मेडिकल कॉलेज के एक पक्षीय स्लैब का गिर गया है, जो बन रहा है. हमारी टीम वहाँ पहुंची और 4 लोगों को बचाया. एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ था, सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और उसका पूरा शरीर स्लैब और कंक्रीट के बीच फंसा हुआ था। लगभग 3 बजे हमने उसे भी बचाया और उसे अस्पताल में रेफर किया,’

#WATCH | Gujarat: A slab of a newly constructed Medical College, collapsed in Morbi. Rescue operation underway. More details awaited. pic.twitter.com/0kWMaWrAhp

— ANI (@ANI) March 8, 2024

#WATCH | Devendra Singh Jadeja, Fire Officer, Morbi says, ” Around 8 pm, a call was received at the Fire station that a side slab of a new Medical College, that is being constructed, has collapsed…our team reached the spot and rescued 4 people. One person was still trapped,… https://t.co/sxUoAoThkZ pic.twitter.com/4kJBdwY2IB

— ANI (@ANI) March 8, 2024