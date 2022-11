Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा ने आज गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी. इसमें प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी माजुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को वीरमगाम से मैदान में उतारा गया है. भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी टिकट दिया गया है. वो जामनगर नॉर्थ से चुनाव लड़ेंगी.

