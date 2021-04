Love Jihad Bill passed in Gujarat: गुजरात विधानसभा (Gujarat Legislative Assembly) ने बृहस्पतिवार को ‘लव जिहाद’ रोकने का बिल को पास कर दिया. इस बिल में शादी के बाद जबरन धर्मांतरण कराने पर दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. बिल के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है. सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 (Freedom Of Religion Amendment Bill 2021) में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी करने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है. विधानसभा में मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया. Also Read - गुजरात के इन शहरों में बढ़ा नाइट कर्फ्यू, 15 अप्रैल तक जारी रहेंगी पाबंदियां

आपकों बता दें कि इससे पहले भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ‘लव जिहाद’ कानून लागू किए जा चुकें है. संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यदि पीड़ित नाबालिग, महिला दलित या आदिवासी है तो दोषी को चार से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और कम से कम तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो जिम्मेदार व्यक्ति को कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है. Also Read - Gujarat Crime: सगी बहन से हैवानियत करता था भाई, देख-देखकर परेशान होती थी मां, फिर एक दिन...

गुजरात विधानसभा में दिनभर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी गई. बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता परेश धनानी ने कहा कि मोहब्बत धर्म और जाति नहीं देखता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है. यह धर्म या जाति नहीं देखता है. यह एक अहसास है और इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने इस विधेयक की प्रति फाड़ते हुए आरोप लगाया कि यह अल्पसंख्यक विरोधी है. भाजपा सदस्यों ने मांग की विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी उनके खिलाफ कार्रवाई करें. लेकिन, खेडावाला ने माफी मांग ली, इसके बाद अध्यक्ष ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. Also Read - Gujarat Covid Updates: गुजरात जाने के लिए कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी, जानें सरकार का क्या है ताजा फैसला

