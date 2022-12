Gujarat Election 2022 1st Phase: भारत का मिनी अफ्रीका है गुजरात का जंबूर गांव, यहां हो रही स्पेशल वोटिंग-देखें वीडियो

Gujarat Election 2022 1st Phase: गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को गुजरात के 18 जिलों की 182 सीटों में से 89 पर मतदान होगा. बाकी सीटों पर दूसरे चरण में पांच दिसंबर को मतदान होगा. गुजरात में भारत के मिनी अफ्रीकी गांव जंबूर में मतदाता आज पहली बार अपने विशेष आदिवासी बूथ में मतदान करेंगे.जम्बूर गांव के वरिष्ठ नागरिक रहमान ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है.

उन्होंने बताया कि “यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि चुनाव आयोग ने हमारे लिए मतदान करने के लिए एक विशेष बूथ बनाने का फैसला किया है। हम वर्षों से इस गांव में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है.”

देखें वीडियो