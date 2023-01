Gujarat Junior Clerk Exam: गुजरात में जूनियर क्लर्क लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में राज्य की एटीएस ने 15 आरोपियों को प्रश्नपत्रों के साथ गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी वडोदरा में हुई है. वहीं, गोधरा, जामनगर समेत कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है. गुजरात ATS के एसपी सुनील जोशी ने रविवार को बताया कि ATS पिछले 3-4 दिन से पेपर लीक मामलों से जुड़े लोगों पर नजर रख रही थी. वडोदरा से 15 आरोपियों को प्रश्नपत्रों के साथ गिरफ्तार किया है. लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

वहीं, गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (जीपीएसएसबी) के सचिव ने रविवार को एक प्रेस बयान में घोषणा की है कि पेपर लीक होने के कारण जूनियर क्लर्क परीक्षा रद्द कर दी गई है. अगली तारीखें जल्द ही घोषित किया जाएगा. आज सुबह 11 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए 9 लाख 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. अभ्यर्थियों के लिए GSRTC की बसों में मुफ्त वापसी यात्रा की घोषणा की गई है.