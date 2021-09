गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्र‍ियों का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर स्थित राजभवन में आयोजित किया गया. राज्यपाल आचार्य देवव्रत राजभवन में नए मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में 24 मंत्र‍ियों को शपथ दिलाई हैं. राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में गांधीनगर के राजभवन में नए मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इनमें विधानसभा के अध्यक्ष के पद से आज इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी को शपथ दिलाई गई है. गुजरात में कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, अर्जुन सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है.Also Read - अगर BJP हमारे साथ चुनाव लड़े तो BSP के लिए बड़ा झटका हो सकता है: RPI नेता रामदास अठावले

A total of 24 ministers have been sworn in the new cabinet, in the presence of Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and former CM Vijay Rupani. pic.twitter.com/LkzhOECTCg

