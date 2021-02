Gujarat Chief Minister Vijay Rupani tests negative for COVID19: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव (Vijay Rupani tests negative for COVID19) आ गई है. वे 15 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. उन्हें एक रैली में बेहोश होने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. Also Read - Bombay High Court की जज को महिला ने भेजे 150 Condoms, वजह जानकर क्या कहेंगे आप...

अहमदाबाद के अस्पताल ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है. बता दें कि रविवार को 64 वर्षीय रूपाणी वड़ोदरा में नगर निकाय चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करने के दौरान मंच पर बेहोश हो गए थे. उन्हें विमान से अहमदाबाद लाया गया था. सीएम को यू एन मेहता हार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया था कि रूपाणी का नमूना रविवार रात को लिया गया था और आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. अस्पताल ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री थकान और शारीरिक कमजोरी की वजह से रविवार को बेहोश हो गए थे.