Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अचानक हुए घटनाक्रम में शनिवार को कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी को राजस्व विभाग से और पूर्णेश मोदी को सड़क एवं इमारत विभाग से हटा दिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि राज्य में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होना है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने शनिवार रात बताया कि फिलहाल दोनों विभागों का अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री संभालेंगे. उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी को राजस्व विभाग के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उद्योग तथा वन और पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री जगदीश पांचाल को सड़क और इमारत विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है.Also Read - आप का मिशन गुजरातः केजरीवाल, सिसोदिया सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे, करेंगे ये ऐलान

मिली जानकारी के अनुसार, राजेंद्र त्रिवेदी के पास अब आपदा प्रबंधन, कानून और न्याय, विधायी और संसदीय कार्य विभाग है जबकि पूर्णेश मोदी परिवहन, नागर विमानन, पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री बने रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र त्रिवेदी के राजस्व विभाग को संभालने के तरीके से मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाखुश थे. सरकारी सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता सड़क और भवन विभाग के खराब प्रदर्शन से नाखुश हैं और इसलिए पूर्णेश मोदी से मंत्रालय छीन लिया गया. Also Read - गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी क्या लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? बीजेपी आलाकमान के हाथों में राजनीतिक भविष्य

