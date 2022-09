गुजरात में चुनावों से पहले (Gujarat Assembly Elections) कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. गुजरात कांग्रेस (Gujarat Congress) के कार्यकारी अध्यक्ष और निर्दलीय (Independant MLA) विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) को 6 महीने कारावास की सजा (Six Months imprisonment) सुनाई गई है. बता दें कि मेवाणी को साल 2016 में प्रदर्शन (Protest in 2016) करने से संबंधित एक मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने ये सजा सुनाई है. इस मामले में मेवाणी समेत कई लोगों को दोषी पाया गया. जिसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया है. गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष (Gujarat Congress Working President) मेवाणी समेत करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने साल 2016 में एक प्रदर्शन किया था. जिसके बाद उन पर गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने और शांति भंग करने (Rioting and Unlawful Assembly) के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. मेवाणी को इन आरोपों का दोषी पाया गया. जिसके बाद अदालत ने मेवाणी समेत 18 लोगों को ये सजा सुनाई.Also Read - जिग्नेश मेवानी की सजा पर कांग्रेस ने पूछा, क्या गुजरात में दलितों के मुद्दे उठाना अपराध है?

जानकारी के मुताबिक, साल 2016 में मेवाणी ने राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (Rashtriya Dalit Adhikar Manch) के साथ मिलकर एक प्रदर्शन किया. जिसमें उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) की एक निर्माणाधीन इमारत को बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर का दिए जाने की मांग की. हालांकि, बाद में मेवाणी पर गैरकानूनी रूप से प्रदर्शन करने और शांति भंग करने का आरोप लगा. फिलहाल, मेवाणी को अदालत ने 17 अक्टूबर तक का वक्त दिया है ताकि वह सजा के खिलाफ अपील कर सकें.

मेवाणी गुजरात में कांग्रेस के लिए बड़ा नाम !

मालूम हो कि जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद से निर्दलीय विधायक के रूप में जीत हासिल की थी. बाद में कांग्रेस ने उन्हें गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था. जीत के बाद से मेवाणी लगातार गुजरात की भाजपा सरकार के खिलाफ सक्रिय है. उन्हें दलित आंदोलनकर्ता और नेता के रूप में भी देखा जाता है. हालांकि, मेवाणी के साथी माने जाने वाली हार्दिक पटेल ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया है.