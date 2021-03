Gujarat Corona Virus: पूरे देश में कोरोना वायरस ने फिर से एकबार लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. गुजरात के आईआईएम अहमदाबाद के 40 छात्र और प्रोफेसर की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वहीं आईआईटी गांधीनगर के भी 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. गुजरात में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है. Also Read - Corona Virus Latest Update: होली पर कोरोना की डरावनी रिकॉर्ड रफ्तार, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मौतें, मिले 62,714 नए मरीज

वहीं, आज देश में आज फिर कोरोना के डरावने आंकड़े सामने आए हैं, साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है. महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है तो वहीं अन्य राज्यों में भी कोरोना ने तेजी से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है.

Also Read - Corona Virus New Guidelines: होली-शब-ए-बारात-ईद पर सख्ती के मूड में केंद्र सरकार, राज्यों को लिखी चिट्ठी-सख्ती से निपटें..

Gujarat | 40 people including students and professors at the Indian Institute of Management, Ahmedabad have tested positive for COVID19: Mehul Acharya, Deputy Health Officer, Ahmedabad Municipal Corporation pic.twitter.com/TuySbNGm7n

— ANI (@ANI) March 28, 2021

— ANI (@ANI) March 28, 2021