200 करोड़ की ड्रग स्मगलिंग: गुजरात की कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

अहमदाबाद : गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) को ड्रग्स की सीमा पार तस्करी के एक मामले के संबंध में जेल में बंद रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की आज मंगलवार को 14 दिन की हिरासत मिल गई है. गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट (Naliya court) में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

एटीएस गैंगस्टर से पिछले साल सितंबर में गुजरात तट पर अरब सागर में पाकिस्तान की एक मछली पकड़ने की नौका से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए जाने के मामले में उसकी भूमिका के बारे में पूछताछ करना चाहती है.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते को तिहाड़ जेल में बंद बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड दिया था.