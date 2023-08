Hindi Gujarat

Defamation Case: गुजरात की कोर्ट ने तेजस्वी यादव के कमेंट 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' पर भेजा समन

गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनकी टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया

अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत (Metropolitan Court) ने आज सोमवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री (Bihar Deputy Chief Minister) तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को उनकी कथित टिप्पणी कि “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं (only Gujaratis can be thugs)” को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया है .

अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार (Additional Metropolitan Magistrate DJ Parmar) की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता को आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया.

अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच की थी और 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता की शिकायत के आधार पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। अहमदाबाद में स्थित.

मेहता ने इस साल 21 मार्च को बिहार के पटना में मीडिया के सामने दिए गए यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी.

