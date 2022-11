Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव में करीब सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आज बुधवार को गंभीर आरोप लगाया. पार्टी ने दावा किया कि भाजपा ने उसके उम्मीदवार का अपहरण कर लिया. दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ‘भाजपा ने सूरत (ईस्ट) से हमारे उम्मीदवार कंचन जरीवाला को किडनैप कर लिया.’

इधर खुद के अपहरण की खबरों के बीच जरीवाला अब से कुछ देर पहले रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और अपना नामांकन वापस ले लिया. एएनआई ने उनका वीडियो भी जारी किया है. इसमें उन्हें (नीली शर्ट) नामांकन वापस लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिस से बाहर आते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान उनके आसपास भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी नजर आए.