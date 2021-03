Gujarat Fire: गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शुक्रवार की शाम भीषण आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 36 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. Also Read - Fire Outbreak in Train: केरल में 'द बर्निंग ट्रेन' बनी रेलगाड़ी, 8 किलोमीटर जलता रहा मालवाहक डिब्बा

Discussed areas of mutual interest, strategic partnership and cooperation on various aspects of security and defence: Sources, on meet of US Secretary of Defense Lloyd James Austin III and NSA Ajit Doval Also Read - Fire In Kolkata: कोलकाता के बाग बाजार इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

— ANI (@ANI) March 19, 2021 Also Read - VIDEO: सड़क पर धूं-धूं कर जल गई BMW कार, शख्स ने ऐसे बचाई अपनी जान....