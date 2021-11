Omicron Variant: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है. दुनिया के कई देशों में अफ़्रीकी देशों से आने वालों पर रोक लगा दी है. ओमीक्रोन को लेकर दुनिया में दहशत का माहौल है. इस बीच अब गुजरात सरकार ने इसे अहम फैसला लिया है. गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट पर RTPCR Testing को अनिवार्य कर दिया है. 11 देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति तभी मिलेगी जब वह RTPCR टेस्ट साथ लेकर आयेंगे. बिना इसके उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी.Also Read - कोरोना का नया वैरिएंट-Omicron है बेहद खतरनाक? वैक्सीन भी नहीं करेगी काम? Pfizer BioNTech ने दिया बड़ा बयान

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को देखते हुए ये गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है. कोरोना वायरस के मामलों में कुछ वृद्धि भी देखी गई है. दुनिया के कई देशों में नया वैरिएंट पाया गया है, जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में मिला था. इन देशों में यूरोप, UK, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोतसवाना, चाइना, मॉरीशस, न्यूज़ीलैंड, जिम्बाब्वे, हॉन्गकॉन्ग हैं, जहाँ से आने वाले यात्रियों के लिए RTPCR अनिवार्य किया गया है.

नए वैरिएंट ने खलबली मचा दी है. दुनियाभर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस (Coronavirus) में हो रहे इन बदलावों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. शोधकर्ता एक्सपर्ट की यह समझने में मदद कर रहे हैं कि कैसे कोरोना के कुछ स्ट्रेन अन्य के मुकाबले तेजी से फैलते हैं और ज्यादा लोगों को संक्रमित करते हैं.

दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में नए ओमीक्रोन वेरिएंट (Corona Virus South Africa Variant) के मामले देखे गए हैं. WHO ने भी इस वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है और इसे वेरिएंट ऑफ कनसर्न कहा है. अब बात आती है इस वेरिएंट का नाम ओमिक्रोन ही क्यों पड़ा (How do viruses get their name). इसके लिए आपको ग्रीक अल्फाबेट को समझना होगा. ग्रीक अल्फाबेट की कुल संख्या 24 है जो हम आपको नीचे टेबल में बता रहे हैं.