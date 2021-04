Gujarat, DRDO, Covid-19, Coronavirus, Vadodara, News: देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं. इसी चलते संभावित परिस्‍थतियों के चलते गुजरात में गर्ल्‍स हॉस्‍टल तक को अस्‍थाई कोविड सेंटर में तब्‍दील किया जा रहा है. वहीं, केंद्र सरकार गुजरात के अहमदाबाद में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए जा रहे 900 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल में अर्धसैनिक बलों के 25 डॉक्टरों और 75 पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियुक्त करने का फैसला किया है. बता दें कि गुजरात में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,920 नए मामले सामने आए तथा 94 और मरीजों की मौत हो गई. Also Read - Rajasthan University Exam 2021: राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

गुजरात में सरकारी गर्ल्‍स होस्‍टल को कोविड सेंटर में बदलने की खबर गुजरात के वड़ोदरा शहर से सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, वड़ोदरा में सरकार द्वारा संचालित समरस गर्ल्स हॉस्टल को अस्थायी कोविद केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है. Also Read - Railway के परिसरों में बिना मास्‍क के घूमना पड़ेगा भारी, भरना होगा फाइन

Gujarat | Govt-run Samras Girls’ Hostel, being converted into temporary Covid centre, in Vadodara. Also Read - COVID19 in UP: यूपी के डीजीपी, एसीएस और लखनऊ डीएम कोरोना पॉजिटिव निकले

To help govt in fighting Covid cases, we’re converting 153 hostel beds into oxygen beds. We’ll increase the number of beds as per requirement: Yash Shah, CL Shah charitable trust. pic.twitter.com/fXRoOD8dN1

