गुजरात में बारिश से हाहाकार, घरों में घुसा पानी; NDRF ने बचाई हजारों लोगों की जान, देखें Video

Gujarat Weather– गुजरात में मॉनसूनी बारिश एक बार फिर आफत बनकर बरस रही है. यहां रविवार को हुई भारी बारिश से नर्मदा और अन्यों नदियों में जलस्तर बढ़ गया जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और कई इलाकों में जलजमाव हो गया. बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुलिस बल ने एनडीआरएफ (NDRF) के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन (Gujarat Rescue Operation) चलाया. गुजरात से कई जलजमाव और रेस्क्यू और बचाव अभियान के कई वीडियो सामने आए हैं.

गुजरात की तापी नदी(Tapti River) में जलस्तर बढ़ने से नदी पर बने उकाई बांध से पानी छोड़ने के लिए 15 गेट खोले गए है. ऐसे में तापी नदी के किनारे के कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया है.

वहीं, भारी बारिश के कारण गुजरात के भरूच के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. भरूच के निकोरा गांव के निचले इलाके में बाढ़ आ जाने से लोग फंसे गए. हालांकि NDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बचा लिया.

भरूच में NDRF की एक टीम ने बाढ़ के बाद रातभर बचाव अभियान चलाया और 16 लोगों को सुरक्षित निकाला.

वहीं, आनंद में देर रात महिसागर नदी का पानी खेतों में घुसने के बाद बाढ़ के पानी में फंसे पांच लोगों को फायर ब्रिगेड की एक टीम ने बचा लिया.

#WATCH | Anand, Gujarat: A team of Fire Brigade rescued five people trapped in floodwater after the water from the Mahisagar River entered the fields late at night. (17.09) pic.twitter.com/NY20BaQy8l

— ANI (@ANI) September 18, 2023