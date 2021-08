Gujarat Latest News Update: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया है कि जन्माष्टमी के मौके पर राज्य के आठ बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. कर्फ्यू प्रदेश के आठ बड़े शहरों में लगाया जाएगा, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल हैं. इस दौरान नाइट कर्फ्यू की सभी पाबंदियां लागू रहेंगीं. वहीं मंदिर में एक साथ 200 से ज्यादा श्रद्धालु जमा नहीं हो सकेंगे. ये कर्फ्यू 30 अगस्त की रात एक बजे से लागू किया जाएगा.Also Read - Gujarat News: लव जिहाद कानून पर गुजरात सरकार को झटका! एक्ट की कई धाराओं पर लगाई रोक

28 अगस्त तक लगा है नाइट कर्फ्यू Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में हुआ बदलाव, जानें क्या है ताजा गाइडलाइंस

गुजरात सरकार ने इन आठ शहरों में पहले भी नाइट कर्फ्यू को बढ़ाकर 16 अगस्त किया था, फिर उसे बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दिया गया था. अब सरकार ने इस नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को और आगे 30 अगस्त तक बढ़ा दिया है. कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. Also Read - गुजरात में स्पर्म देने के एक दिन बाद कोविड-19 मरीज की मौत

गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे स्कूल

वहीं, गुजरात सरकार ने 2 सितंबर से राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है. गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा ने बताया कि राज्य भर में कक्षा 6 से 8 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू होंगी. शिक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला 15 अगस्त के बाद लिया जाएगा. राज्य और केंद्र सरकार द्वारा फिर से खोलने के लिए जारी सभी एसओपी का पालन करते हुए गुजरात में स्कूल फिर से खुलेंगे.

Offline classes for Std 6th to 8th will begin from 2nd September: Gujarat Education Minister Bhupendrasinh Chudasama

(File photo) pic.twitter.com/fjlN3V9NBC

— ANI (@ANI) August 25, 2021