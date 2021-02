Gujarat Local Body Elections 2021 LIVE: गुजरात के छह बड़े शहरों, अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट में आज नगर निगम चुनाव के लिए मतदान सुबह से शुरू हो चुका है. इन छह शहरों में हो रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जिसे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये चुनाव ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मिजाज तय कर सकते हैं. इस चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी. Also Read - Bengal Polls 2021: अमित शाह का वादा- सत्ता में आने पर राज्य में 7th Pay Commission करेंगे लागू, 5 साल में बंगाल को 'सोनार बांग्ला' बनाएंगे

सुबह सात बजे से शुरू हो चुकी है वोटिंग…. Also Read - Bombay High Court की जज को महिला ने भेजे 150 Condoms, वजह जानकर क्या कहेंगे आप...

इन छह शहरों के नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक चलेगा. 6 महानगरों में मतदान के लिए 11 हजार 121 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इस चुनाव में कुल 575 सीटों के लिए 2276 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से

577 भाजपा, 566 कांग्रेस, 91 NCP, 470 AAP और 353 अन्य दल और 228 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं. इस चुनाव में 2255 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जबकि 1188 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बताए गए हैं. Also Read - PM Awas Yojana: मध्यप्रदेश में आज एक लाख परिवारों को नए घर में गृह प्रवेश कराएंगे अमित शाह, देखें तस्वीरें

Gujarat local body polls: Union Home Minister Amit Shah along with his family members casts his vote at Naranpura Sub Zonal Office in Ahmedabad pic.twitter.com/YlgnCji7Lf

— ANI (@ANI) February 21, 2021