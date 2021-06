Gujarat Unlock Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है. हालांकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से इसमें काफी कमी आई है. कोरोना के मामलों में कमी के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील भी दी गई है. इन सबके बीच गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने भी 4 जून से राज्य में लॉकडाउन में ढील का ऐलान किया है. गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (Gujarat Unlock Update) की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के 36 जिलों में 4 जून से सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे की बीच खुलेंगी. Also Read - 'भारत में चीन जैसा अनुशासन संभव नहीं', जानें कोरोना मामले पर गुजरात हाईकोर्ट को क्यों करनी पड़ी ये तल्ख टिप्पणी

वहीं, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलिवरी की सुविधा रात में 10 बजे तक जारी रहेगी. इसके अलावा इस सभी जिलों में 4 जून से 11 जून तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Gujarat Night curfew) भी लागू रहेगा.

All shops in 36 cities of the State to open from 4th June (9 am to 6 pm). Home delivery by restaurants can now be done till 10pm. Night curfew (9 pm to 6 am) will be imposed in these cities from 4th June to 11th June: Gujarat CMO

— ANI (@ANI) June 2, 2021