Gujarat Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों (Lockdown Restrictions) में ढील दी गई है. इन सबके बीच गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू (Gujarat Night Curfew) की पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है.Also Read - यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ गुजरात का ये शहर, पीएम मोदी ने जताई खुशी

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान राज्य के 8 प्रमुख शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग घटाने का फैसला किया है. राज्य सरकार की तरफ से जारी ताजा दिशा निर्देश के अनुसार, 31 जुलाई से नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी. पहले यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था. इसके साथ-साथ सरकार ने रात 10 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की आदेश दिया है. Also Read - गुजरात में 27 जुलाई तक चलेगा बारिश का दौर, अरब सागर में मछली पकड़ने नहीं जाने की चेतावनी जारी

Gujarat | 400 persons to be allowed in public ceremonies in open spaces in the state from July 31. Functions with up to 50% of seating capacity allowed in closed spaces. Installation of a maximum of 4 ft Ganesha statue in public permitted for the upcoming Ganeshotsav

— ANI (@ANI) July 28, 2021