Gujarat Lockdown Update: कोरोना के मामलों के कमी आने के बाद गुजरात में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया गया है. अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में 18 फरवरी से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) में ढील देने का फैसला किया गया है. नए आदेश के बाद गुजरात में रात का कर्फ्यू रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया (Gujarat New Night Curfew Timing) जाएगा. इससे पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाता था. पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया था.Also Read - Nagpur: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, जवाब देने के लिए में भाजपा के कार्यकर्ता भी जुटे

Gujarat Govt decides to relax the Covid-induced night curfew in 8 major cities of the state from 12 midnight to 5 am till February 18: CMO

— ANI (@ANI) February 10, 2022