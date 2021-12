Gujarat Lockdown Update: देश में कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली है. भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 170 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं. भारत के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन अपना पैर पसार चुका है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं. इसी कड़ी में गुजरात सरकार (Gujarat Govt) ने राज्य के 8 बड़े शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. गुजरात सरकार के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी. जानकारी के मुताबिक जिन आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू (Gujarat Night Curfew) है उनमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल हैं.Also Read - Omicron Varient: ओमिक्रॉन का खतरा! दिल्ली में कहां होगा इलाज, क्या है लक्षण, जानें सारे सवालों के जवाब

Gujarat Govt extended night curfew (1 am to 5 am) in 8 major cities till December 31, it says

