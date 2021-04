Gujarat Lockdown Update: भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. देश में बीते 6 दिनों से रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. गुजरात (Gujarat Lockdown News) भी कोरोना से बेहाल है. हर दिन कोरोना यहां रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में कई और पाबंदियों का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के 9 अन्य शहरों में भी नाइट कर्फ्यू (Gujarat Night Curfew) का ऐलान किया गया. बता दें कि राज्य के 20 शहरों में पहले से ही रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है. Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात में कभी भी हो सकता है लॉकडाउन का ऐलान! यहां जानें क्या है ताजा अपडेट

Earlier, curfew was imposed in 20 cities, including 8 major cities, from 8 pm to 6 am. Curfew will be imposed to other cities Himmatnagar, Palanpur, Navsari, Valsad, Porbandar, Botad, Viramgam, Chhota Udaipur and Veraval – Somnath from 8 pm to 6 am: Gujarat CMO Also Read - चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगाई पाबंदी

सरकार की तरफ से जारी नए आदेश के बाद अब, हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, वीरमगाम, छोटा उदयपुर और वेरावल- सोमनाथ में पाबंदियां लगाई गई हैं. यानी अब राज्य के 29 शहरों में 8 आठ बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.

Public access to religious places across the state will be closed. Only administrators & priests will be able to perform puja. Public bus transport will continue in the entire state with 50% capacity. Maximum 50 people at weddings & 20 people at funerals allowed: Gujarat CMO

