Gujarat Lockdown Latest Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. गुजरात (Gujarat Lockdown News) भी कोरोना से बेहाल है. हर दिन यहां 10-11 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राज्य में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लगी हुई हैं. इस बीच गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने राज्य के 36 शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू (रात 8 से सुबह 6) को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब गुजरात में 18 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी. बता दें कि गुजरात में नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं.

COVID19| Night curfew (8pm-6am) in 36 cities of Gujarat extended for a week till May 18

— ANI (@ANI) May 11, 2021