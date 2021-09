Gujarat Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं. इन सबके बीच एक बार फिर राज्यों ने धीरे-धीरे पाबंदियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने भी राज्य के 8 बड़े शहरों में 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है.Also Read - Gujarat New CM Bhupendra Patel: कौन हैं गुजरात के 17वें सीएम भूपेंद्रभाई रजनीकांतभाई पटेल, जानिए

गुजरात सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, गुजरात में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक (Gujarat Night Curfew Timing) वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, राजकोट सहित 8 प्रमुख शहरों में 15 से 25 सितंबर तक COVID-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

Night curfew in Gujarat will be from 11 pm to 6 am in 8 major cities including Vadodara, Gandhinagar, Surat, Rajkot from Sept 15 to Sept 25 in order to curb the spread of COVID-19 cases: Gujarat govt

