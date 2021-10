Gujarat Lockdown Update: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में जरूरी गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है. राज्य सरकार अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए पाबंदियों में ढील दे रहे हैं. इन सबके बीच गुजरात सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों में और ढील देने का ऐलान किया है.Also Read - Gujarat Corona Update: गुजरात के इस शहर में दिवाली के बाद जाने वालों के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी

गुजरात सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग (Gujarat Night Curfew) को घटाकर रात 1 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए कर दिया गया है. इससे पहले नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच थी. नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव 30 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले एक महीने तक जारी रहेगा.

Gujarat Govt also allows cinema halls to operate at full capacity and hotels & restaurants at 75% capacity

