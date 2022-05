अहमदाबाद: गुजरात ( Gujarat) के मेहसाणा जिले (Gujarat’s Mehsana) में एक घर के अंदर बने मंदिर में ‘स्पीकर’ (loudspeaker) पर भक्ति गीत (Devotional Song) बजाने को लेकर हुए विवाद में छह लोगों ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या (beaten to death) कर दी गई. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना में मृतक के साथ घायल उसके भाई का इलाज अस्‍पताल में चल रहा है.Also Read - मौलाना की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा- Loudspeaker पर अजान मौलिक अधिकार नहीं

पुलिस ने आज शुक्रवार को को बताया कि अजित ठाकोर की शिकायत के आधार पर 4 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि ठाकोर परिवार ने मुदर्दा गांव में अपने घर के परिसर में देवी मेल्दी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनाया था. ठाकोर परिवार के घर के अंदर बने छोटे से मंदिर में स्‍पीकर लगा है. इसको बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने जसवंत ठाकोर और उनके बड़े भाई अजित पर डंडों से हमला कर दिया. Also Read - हैदराबाद में हॉरर किलिंगः बहन के दूसरे धर्म में शादी करने से नाराज था भाई, बीच सड़क पर पीट-पीट कर मार डाला

Man beaten to death for use of loudspeaker at temple in Gujarat’s Mehsana; six arrested

Read @ANI Story | https://t.co/ogNt8iuUxs#Loudspeakers #LoudspeakerRow #Gujarat pic.twitter.com/AYXw9uccvK

— ANI Digital (@ani_digital) May 6, 2022