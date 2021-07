Gujarat Men kab Khulenge School: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद लगभग सभी राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है. चरणबद्ध तरीके से जरूरी गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है. इसी कड़ी में राज्यों में स्कूलों का खुलना भी शुरू हो गया है. अब गुजरात सरकार ने भी गुरुवार को 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए 26 जुलाई से स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी. हालांकि, 50 फीसदी छात्रों की ही उपस्थिति रखने का निर्देश दिया गया है.Also Read - Gujarat School Reopening Date: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन से खुलेंगे कक्षा 9 से 11 तक के स्कूल; जानिए क्या होंगे नियम

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह फैसला किया. हालांकि, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी. बयान में कहा गया है कि स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना इत्यादि. Also Read - Himachal Me School kab Khulenge: हिमाचल में कब खुलेंगे स्कूल? सरकार की तरफ से आ गई तारीख...

पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने कोरोना मामलों में काफी कमी आने के मद्देनजर 12वीं कक्षा के स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को गुजरात में कोविड-19 के 34 नए मामले सामने आए और किसी मरीज की मौत नहीं हुईं. Also Read - School Reopening News: खोले जा सकते हैं प्राइमरी स्कूल, ICMR ने कहा- कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वयस्कों से ज्यादा मजबूत हैं बच्चे...

इससे पहले आज ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए 2 अगस्त से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल फिर से खोले जाएंगे. वहीं, 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को 2 अगस्त से संदेह निवारण के लिए स्कूलों में जाने की इजाजत होगी.

In the state Cabinet meeting under Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur, it was also decided that coaching, tuition and training institutions would be allowed to function with effect from July 26 by following COVID-19 SOPs.

— ANI (@ANI) July 22, 2021