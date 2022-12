Gujarat Minister Portfolio: गुजरात में सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा, जानें किसे मिला कौन सा विभाग

Gujarat Portfolio Allotment: गुजरात में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास, शहरी आवास विकास, सड़क एवं भवन, खनन, पर्यटन, बंदरगाह और सूचना प्रसारण विभाग अपने पास रखा है. वहीं, हर्ष सांघवी को यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज, गृह और ट्रांसपोर्ट विभाग का कार्यभार सौंपा है. इसके अलावा कानू देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग दिया गया है.

#Gujarat portfolio allotment | CM Bhupendra Patel keeps Urban Development, Urban Housing Development, Road & Building, Mining, Tourism, Port and Information broadcasting. Harsh Sanghavi gets Youth and Cultural activities, Home and Transport. (Pic: Swearing-in ceremony today) pic.twitter.com/pJlqqx8j3i — ANI (@ANI) December 12, 2022

कैब‍िनेट बंटवारे में ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, कानून और संसदीय कार्य म‍िला. वहीं, कनुभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रो केमिकल विभाग का कार्यभार सौंपा गया है.