Gujarat Minister Portfolio List: गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए 24 सदस्यों को गुरुवार को विभागों का आवंटन किया. उन्होंने गृह सहित कई विभाग अपने पास ही रखे तथा कोई उपमुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने कनुभाई देसाई को वित्त एवं ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है.Also Read - Gujarat Cabinet News Updates: नई मंत्रिपरिषद के 24 नए मंत्र‍ियों ने ली शपथ, किसी भी पुराने चेहरे को नहीं मिली जगह

सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पटेल, गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ,सूचना एवं प्रसारण, उद्योग, खान एवं खनिज, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, शहरी विकास, शहरी आवास और नर्मदा तथा बंदरगाह विभाग का प्रभार भी अपने पास रखेंगे. Also Read - Gujarat Cabinet Reshuffle: गुजरात के नए मंत्री गुरुवार को लेंगे शपथ, कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह

Allocation of portfolios in Gujarat cabinet | CM Bhupendra Patel keeps Home Dept, I&B Dept, ports and all depts not allotted to any other minister

Rajendra Trivedi gets Law and Justice

Jitu Vaghani gets Education

Rushikesh Patel gets Health & Family Welfare

(File photos) pic.twitter.com/Z0v4hu94vk

— ANI (@ANI) September 16, 2021