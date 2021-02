Gujarat Municipal Election Result 2021 LIVE: गुजरात स्‍थानीय निकाय चुनाव (Gujarat Civic Body Election Results 2021)के अबतक के मिले नतीजों में भाजपा सबसे आगे निकल गई है. दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आइएमआइएम है तो वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसकती जा रही है. आज के नगर निकाय चुनाव GujaratLocalBodyPolls के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं. आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई है और रिजल्ट के फाइनल नतीजे शाम तक आने की संभावना है. Also Read - Ahmedabad Municipal Election Results: अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्‍मीदवार भी आगे

GujaratLocalBodyPolls में आज 2275 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा. इन छह नगर निगमों GujaratLocalBodyPolls में 46.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. अहमदाबाद की नारायणपुरा सीट पर महिला उम्मीदवार बिंद्रा सूरती के सामने कोई उम्मीदवार न होने के कारण भाजपा ये सीट पहले ही जीत चुकी है.

Counting LIVE…

-अबतक के नतीजों में भाजपा ने बढ़त बना रखी है, कांग्रेस पिछड़ती जा रही है.

-अहमदाबाद की चार सीटों पर असदुद्दीन ओवौसी की पार्टी AIMIM ने बढ़त बना ली है. पहली बार AIMIM गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रही है.

-सूरत में बीजेपी ने 40 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) 18 सीटों पर आगे चल रही है. कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई है और वह 10 सीटों पर आगे चल रही है.

-पहले राउंड से ही भाजपा ने तेजी से बढ़त बना ली थी.

– भाजपा व कांग्रेस के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है.

-अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में 22 स्थलों पर मतगणना हो रही है.

-भाजपा एवं कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मत गणना केंद्रों पर मौजूद हैं.

– जामनगर में बीजेपी 4 और कांग्रेस एक सीट पर आगे है.

-भावनगर में बीजेपी 5 और कांग्रेस एक सीट पर आगे है.

-राजकोट में भी बीजेपी 5 और कांग्रेस एक सीट पर आगे है.

-सूरत के वार्ड नंबर 4 की चार सीटों और वार्ड नंबर 8 की चार सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है.

वडोदरा में भी बीजेपी 5 और कांग्रेस एक सीट पर आगे है.

Counting of votes for Gujarat local body polls to be held today; visuals from Vadodara

छह नगरों में हुए निकाय चुनाव में कुल 575 सीटों के लिए 2276 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से जूनागढ़ महानगर की दो सीटों के उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं. 577 सीट पर भाजपा, 566 सीट पर कांग्रेस, 91 सीट पर NCP, 470 सीटों पर AAP और 353 सीटों पर अन्य दल और 228 सीटों पर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं.

Counting of votes for Gujarat local body elections to be held today; visuals from outside a counting centre in Surat

